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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay, 22-24 Nisan'da Kosova'yı ziyaret etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı vesilesiyle 22-24 Nisan'da Kosova'yı ziyaret etti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay, 22-24 Nisan'da Kosova'yı ziyaret etti

Ankara

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bozay, ziyareti kapsamında Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.

Kosova'daki tek Türk Belediyesi Mamuşa'yı ziyaret eden Bozay, Mamuşa Anadolu İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi ve Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile görüştü.

Bakan Yardımcısı Bozay, 23 Nisan akşamı Kosova Türklerinin en yoğun olarak yaşadığı Prizren’de düzenlenen Kosova Türkleri Milli Bayramı törenine de katıldı.

Törene, Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Kosova Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi ve Kosova Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Nenad Rasiç’in yanı sıra Kosova Türk toplumu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 1000 kişi iştirak etti.

Törene, Türkiye'den Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, Türk toplumunun Kosova'nın asli unsurlarından birisi olduğuna dikkati çeken Bozay, Kosova'da 17 Mayıs'a kadar sürecek olan nüfus sayımına diğer topluluklar gibi Kosova Türklerinin de etkin bir şekilde katılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Bozay ayrıca, Türkiye'nin Kosova'nın her zaman yanında yer aldığını, Balkanlar'da kalıcı barışın sağlanması ve diyalog yoluyla bütün sorunların çözülmesi için çaba gösterdiğini, KFOR komutasını üstlenen Türkiye’nin güvenlik alanında da üzerine düşeni yerine getirdiğini belirtti.

Törende, Meclis Başkanı Konjufca ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka da yaptıkları konuşmalarda Kosova Türklerinin milli bayramını tebrik etti.

Kosova'nın 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından anayasada yer alan Kosova'daki tüm topluluklara kendi milli bayramlarının tarihini seçme hakkı tanındı.

Bu kapsamda Kosova Türkleri 2009'da 23 Nisan gününü milli bayram olarak seçtiler.

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