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Politika

'YSK, bundan sonra esas ana itiraz konularımıza odaklanacaktır'

AK Parti İstanbul Milletvekili Güler, YSK hakkında, "Kurul, bundan sonra esas ana itiraz konularımıza odaklanacaktır." dedi.

Ali Kemal Akan/Yıldız Aktai   | 23.04.2019
'YSK, bundan sonra esas ana itiraz konularımıza odaklanacaktır'

TBMM

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ara kararına ilişkin, "KHK ile ilgili itirazımızla ilgili konu, ek bir beyan dilekçesiydi, bununla ilgili ara kararını oluşturdu. Kurul, bundan sonra esas ana itiraz konularımıza odaklanacaktır." dedi.

Güler, AA muhabirinin, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itiraz ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ara kararına ilişkin sorusunu cevapladı.

YSK'nin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmediğinin hatırlatılması üzerine Güler, esas ana dilekçelerinin içeriğinde bunun yer almadığını kaydetti.

44 sayfalık ilk dilekçelerinin haricinde, KHK'lılarla ilgili hususun YSK'ye taşındığını aktaran Güler, Anayasa'nın 67. Maddesi, Seçim Kanunu'nun 8. Maddesi ve seçmen kütükleriyle ilgili olan Kanun'un 33. maddesini bir bütün olarak değerlendirerek, itirazlarını yaptıklarını belirtti.

KHK'lıların durumunun, ilk defa YSK'nin gündemine geldiğini vurgulayan Güler, Kurulun, daha önceden böyle bir konuda içtihadı ve kararının bulunmadığını anımsattı.

Güler, YSK'nin, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmemesinin, gelecekteki seçimlere de etki edeceğini ve içtihat oluşturacağını söyledi.

Esas dilekçede beş başlık bulunuyor

Esas dilekçelerinde beş başlık ve on alt başlığının bulunduğunu, bunda da özellikle sandık kurulu başkanları, sandık kurulu üyeleri ve kısıtlı seçmenlerle ilgili konuların yer aldığını anlatan Güler, Kurul'un, 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile iddiaya konu diğer seçmenlerin durumlarının araştırılması kararlaştırdığını bildirdi.

Şimdi ilgili kurumların bilgi ve belgeleri YSK'ye göndereceğini anlatan Güler, YSK'nin de bu bilgi ve belgeler geldikten sonra beş siyasi partinin oy hakkı olmaksızın toplantısını bu deliller ışığında tekrar icra edeceğini ve son nihai kararını oluşturacağını kaydetti.

"Hepsi bu seçimlerin iptalini gerektirecek hususlar"

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi gerektiğini belirten Güler, şöyle devam etti:

"Bizim esas Seçim Kanun'un 130. Maddesi kapsamında verdiğimiz ana dilekçemizde bu husus (KHK'lı seçmenler) yoktu. Bu ek beyan olarak verildi. Ama ana iddialarımız, itirazlarımız sandık kurulu başkan ve üyeleri, seçmen listesindeki usulsüzlükler, kısıtlı seçmenlerin oy kullanması, sandık başındaki birçok evrakın oy sayım döküm cetvelinden tutun da sandık sonuç tutanaklarına kadar birçok seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek evrakın usulsüz, yanlış, zincirleme bir şekilde ilçe seçim kurullarında, Büyükçekmece ve Maltepe üzerinde olduğu gibi birçok usulsüz ve yetkisiz işlemin olduğunu iddia ediyoruz. Bunların hepsi bu seçimlerin iptalini gerektirecek hususlar. Sadece KHK ile ilgili itirazımızla ilgili konu, ek bir beyan dilekçesiydi, bununla ilgili ara kararını oluşturdu. Kurul, bundan sonra esas ana itiraz konularımıza odaklanacaktır."

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