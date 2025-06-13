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İstanbul'da uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonda 2,5 milyondan fazla hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonda 2 milyon 535 bin 680 hap ele geçirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
İstanbul'da uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonda 2,5 milyondan fazla hap ele geçirildi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arnavutköy ve Fatih'te bir iş yeri ve bir uyuşturucu imalathanesine yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, uyuşturucu imalatçısı 3 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "2 milyon 535 bin 680 uyuşturucu hap, 266 kilogram uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal katkı maddesi, 810 bin boş kapsül, 7 uyuşturucu hap üretiminde kullanılan elektronik cihaz ve makine ele geçirildi." bilgisini verdi.

Operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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