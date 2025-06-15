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Politika

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

AK Parti'nin Babalar Günü dolayısıyla paylaştığı videoda, Gazze'de bir babanın çocuklarıyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekildi.

Fatih Gökbulut  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Ankara

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Babalık, en zor anları kolaylaştırmak, en ağır yükü hafifletmektir. Baba, sığınılan bir liman, yaslanılan bir duvar, en güvenli barınaktır. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

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Paylaşımdaki videoda, "Bu duyguyu hiçbir güç yenemez" notuyla, İsrail'in katliamlarının devam ettiği Gazze'de bir babanın çocuklarıyla yaşadığı özel anlara yer verildi.

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