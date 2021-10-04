Türkiye'den Umman'a, tropik kasırgada ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Umman Körfezi'nde etkili olan tropik kasırga nedeniyle hayatını kaybedenler için Umman'a başsağlığı diledi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünden bu yana Umman Körfezi'nde etkili olan Şahin Kasırgası'nın Umman'da can kaybına ve maddi hasara yol açtığı haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kasırgada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş Umman Devleti ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.
Ülkede kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının biri çocuk olmak üzere 12'ye yükseldiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.