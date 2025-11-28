Dolar
Politika

Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin IMO konsey üyeliğine seçilmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin IMO konsey üyeliğine seçilmesine ilişkin, "Bugün elde edilen sonuç Türkiye'nin denizcilik alanındaki kapasite ve birikimi sayesinde IMO nezdinde güvenilir konumunu bir kez daha teyit etmiştir." açıklamasında bulundu.

Büşranur Keskinkılıç  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) konsey üyeliğine yeniden seçilmesine dair, "Bugün elde edilen sonuç Türkiye'nin, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, uluslararası deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri dahil denizcilik alanındaki kapasite ve birikimi sayesinde IMO nezdinde sahip olduğu etkin ve güvenilir konumunu bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı işbirliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Türkiye'nin IMO seçimlerinde konsey üyeliğine yeniden seçilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, IMO'nun Londra’da düzenlenen 34. Genel Kurul toplantısı çerçevesindeki seçimler neticesinde IMO konsey üyeliğine yeniden seçildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından bu yana, kesintisiz biçimde IMO Konseyi'nde temsil edilmeyi başarmıştır. Bugün elde edilen sonuç Türkiye'nin, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, uluslararası deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri dahil denizcilik alanındaki kapasite ve birikimi sayesinde IMO nezdinde sahip olduğu etkin ve güvenilir konumunu bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı işbirliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir."

