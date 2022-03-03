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Politika, Rusya-Ukrayna krizi

Türkiye'den uluslararası topluma 'Rusya-Ukrayna arasındaki savaş durdurulsun' çağrısı

Bayram Altuğ   | 03.03.2022
Türkiye'den uluslararası topluma 'Rusya-Ukrayna arasındaki savaş durdurulsun' çağrısı Fotoğraf: Bayram Altuğ/AA

Cenevre

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa müdahale edilmemesi durumunda bölgede büyük bir kriz yaşanacağına dikkati çekerek, "Ukrayna halkının acılarını hafifletmek için bu savaşı durdurmaya yönelik çabalarımızı pekiştirmeliyiz." çağrısı yaptı.

Arslan, BM İnsan Hakları Konseyinin, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantısında konuştu.

47 üyeli Konseye hitap eden Arslan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sebepsiz, haksız ve uluslararası hukuk ve düzenin ciddi bir ihlali olduğunun altını çizdi.

Arslan, Türkiye'nin sınırların güç kullanılarak değiştirilmesine şiddetle karşı çıktığını vurgulayarak, "Türkiye, bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden bu hukuksuz eylemleri reddetmekte ve kınamaktadır. Rusya'yı askeri operasyonları durdurmaya ve güçlerini Ukrayna'dan çekmeye çağırıyoruz." dedi.

"BM Sözleşmesi'ne ve uluslararası hukuka bağlı kalmalıyız"

"Yaşam hakkı temel haktır." diyen Arslan, Rusya'nın saldırılarının sayısız hayatı riske attığına işaret etti.

Arslan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa müdahale edilmemesi durumunda bölgede büyük bir kriz yaşanacağına işaret ederek, "Ukrayna halkının acılarını hafifletmek için bu savaşı durdurmaya yönelik çabalarımızı pekiştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna'da bir an evvel ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini vurgulayan Arslan, BM üyesi ülkeleri insan hakları ve insancıl hukuk ihlallerine karşı kararlı bir tavır almaya davet etti.

Arslan, Ukrayna'daki hak ihlalleri konusundaki hesap verebilirlik konusunda ülkeleri kararlı bir tutum takınmaya çağırarak, "BM Sözleşmesi'ne ve uluslararası hukuka bağlı kalmalıyız." dedi.

"Her türlü çabaya destek vermeye hazırız"

Savaşın sona erdirilmesi için tarafları diyaloğa ve diplomasiye çağıran Arslan, "Bu nedenle (Rusya ve Ukrayna arasındaki) görüşmelerin devamını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, Ukrayna'da barışın tesis edilmesi için her türlü çabaya destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Ukrayna'nın sunduğu karar taslağı oylanacak

Konseydeki Ukrayna acil oturumunda, Rusya tarafından işlendiği iddia edilen savaş suçlarının BM tarafından kurulacak bir mekanizmayla soruşturulmasını içeren Ukrayna'nın sunduğu karar taslağı oylanacak.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD, İngiltere, Japonya ve Avustralya gibi ülkeler de BM'nin bir soruşturma komisyonu kurmasına ilişkin taslağa destek veriyor.

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