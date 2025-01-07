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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İdareciler Günü Programı'nda konuşuyor.
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Politika

Türkiye'den, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Tuğba Altun  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Türkiye'den, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Çin hükümeti ve halkına başsağlığı dilenen açıklamada, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Olay

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, 126 kişi hayatını kaybetmiş, 188 kişi yaralanmıştı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana gelen depremde, 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar görmüştü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip göndermişti.

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