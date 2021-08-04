Euro
9.98
Dolar
8.41
BIST 100
1,408.81
Altın
1,810.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Türkiye'den, ABD'nin 'ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı'na ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD'nin açıkladığı "ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı"na ilişkin, "Türkiye olarak ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 04.08.2021
Türkiye'den, ABD'nin 'ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı'na ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD'nin açıkladığı "ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı"na ilişkin, "Türkiye olarak ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamada, ABD'nin, ABD merkezli STK'ler ve basın kuruluşları için çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programı ile Afganların ABD'ye göç başvurularının bağlı oldukları kuruluşlar aracılığıyla üçüncü ülkelerden alınacağının belirtildiği ve başvurular için Türkiye'nin de işaret edildiğini hatırlattı. Bilgiç, "Öncelikle ABD'nin açıklaması bölgemizde büyük bir göç krizine neden olacak ve göç yollarında Afganların acılarını artıracaktır. Soruna bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu anımsatan Bilgiç, yeni bir göç krizinin üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesinin bulunmadığını ifade etti. Bilgiç, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Ülkemiz, hiçbir durumda üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını devralmayacak, kanunlarımızın üçüncü ülkeler tarafından kendi amaçları için kötüye kullanılmasına izin vermeyecektir. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastanede yatanların sayısı şubattan sonra ilk kez 50 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 200 milyonu geçti
Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 ay aranın ardından 100'ü aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Türkiye'den, ABD'nin 'ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı'na ilişkin açıklama

Türkiye'den, ABD'nin 'ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı'na ilişkin açıklama