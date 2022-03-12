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Politika

Türkiye, Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Sana Türk Şehitlik Anıtı’na bu sabah Husi unsurlarınca düzenlenen ve şehitlikte tahribata yol açan saldırıyı şiddetle kınadı.

Emre Karaca, Mahmut Geldi   | 12.03.2022
Türkiye, Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sana Türk Şehitlik Anıtı’na 12 Mart sabahı Husi unsurlarınca gerçekleştirilen ve şehitliğimizde tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen’deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, hain saldırının dost ve kardeş Yemen halkı tarafından da lanetleneceğine dair şüphe duyulmadığı kaydedildi.

Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na Husilerden çirkin saldırı

Husilerin, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Türk Şehitlik Anıtı'nı bir iş makinesi ile yıkmaya çalıştığı bildirildi.

Yemen yerel basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre İran destekli Husiler, başkent Sana'nın tarihi bölgesinde yer alan Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı.

Yemenli sosyal medya aktivistlerinin paylaştığı görüntülerde, bir iş makinesinin silahlı bazı şahısların eşliğinde Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştığı görüldü.

Provokatif saldırıyı görüntüleyen video kayıtlarında, Türk Şehitlik Anıtı'nda hasar oluştuğu göze çarptı.

Yemenli çok sayıda aktivist ve yazar ise sosyal medya paylaşımlarında, yıllardan beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan Husilere bağlı milislerin eylemine tepki gösterdi.

Tepkilerde Husilerin, bu eylemle Yemen'in tarih ve kültürüne olan düşmanlıklarının yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle olan bağlarını da koparmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.

Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı 2011 yılında resmi bir ziyaret için Yemen'e gelen dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından açılmıştı.

Ülkedeki Türk varlığının ve eski Osmanlı kışlalarının bulunduğu bölgede yapılan şehitlik anıtı, 400 yıl boyunca Yemen topraklarında hayatını kaybeden ''Mehmetçik''in hatırasını yaşatıyor.

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