Türkiye ve Rusya meclisleri arasında ortak komisyon kurulacak

TBMM Başkanı Yıldırım ile Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin arasında yapılan ikili görüşmede, iki ülkenin meclisi arasında üst düzeyli ortak komisyon kurulması için mutabakata varıldı.

ANTALYA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin arasında Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı kapsamında önceki gün Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde gerçekleştirilen ikili görüşmenin detayları açıklandı. Buna göre, yapıcı bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede, taraflar, Türkiye ile Rusya Parlamentoları arasındaki iş birliğini ilgilendiren uluslararası konuları değerlendirdi.

Görüşmede, parlamentolar arası iş birliği ile geniş Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerine katkıda bulunan ve Avrasya ülkelerinin meclislerinden artan düzeyde ilgi gören bu toplantıların düzenli olarak gerçekleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca, karşılıklı menfaat temelinde ilişkilerin geliştirilmesi için Türkiye ile Rusya liderlerinin varmış oldukları anlayışın hayata geçirilmesine katkıda bulunmak üzere iş birliğinin yeni ve ileri bir formatı olacak şekilde TBMM ile Rusya Federasyon Meclisi arasında üst düzey ortak komisyon kurulması için mutabakata varıldı.

Üst düzey ortak komisyon toplantıları 6 ayda bir yapılacak

Üst düzey ortak komisyon toplantılarının 6 ayda bir karşılıklı olarak Türkiye ve Rusya'da yapılması öngörüldü. Taraflar, üst düzeyli ortak komisyonun kurulmasına dair belgenin TBMM Başkanı Yıldırım'ın Rusya ziyareti kapsamında akdedilmesi için görüş birliğine varıldı.

Rus tarafı, gösterilen misafirperverlik ve toplantı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar için Türk tarafına minnettarlığını ifade etti.

Yıldırım ile Volodin arasında sonuç bildirisi ve iyi niyet beyanı protokolü ise bugün imzalandı.

Muhabir: Hatice Özdemir Tosun