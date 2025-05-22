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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırında tampon bölge kuracağını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun sınırdaki sivillere saldırdığını ve Rus ordusunun bu nedenle sınır boyunca tampon bölge kuracağını belirtti.

Emre Gürkan Abay  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırında tampon bölge kuracağını söyledi Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Moskova

Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) kullanarak "terör saldırıları" gerçekleştirdiğini belirten Putin, "Düşman genellikle sivil tesisler, evler, insanlar gibi askeri önemi olmayan hedefleri seçiyor. Mevcut gelişmeler sadece sözlerimi doğruluyor. Ukrayna ordusu İHA'larla ambulanslar ve tarım makineleri de dahil sivil araçlara saldırıyor." dedi.

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Putin, saldırılardan özellikle Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin etkilendiğini söyledi.

Rus ordusunun sınırdaki güvenliği sağlamak için çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Sınır boyunca gereken, güvenli bir tampon bölgenin oluşturulmasına karar verildi. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi bu görevi yerine getiriyor." diye konuştu.

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