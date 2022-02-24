Türkiye ve Ermenistan, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şartsız sürdürecek
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın, ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusundaki uzlaşılarını yinelediğini bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan'ın bugün Viyana'da bir araya geldiği bildirildi.
Açıklamada, görüşmelerin nihai amacının Moskova'da yapılan ilk toplantıda ifade edildiği üzere, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunun teyit edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca "Bu çerçevede (taraflar) atılabilecek olası somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlar ve süreci ön koşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yinelemişlerdir." ifadesi kullanıldı.
- Türkiye-Ermenistan görüşmesinin ilki Moskova'da yapıldı
Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.
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