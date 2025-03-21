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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı" programında konuşuyor
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Politika

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesini yıkmasını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından Gazze'de inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından yıkılmasını lanetledi.

Can Efesoy  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesini yıkmasını lanetledi

Ankara

Bakanlıktan, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ülkemiz tarafından inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de sivillere sağlık hizmeti sunan bir hastanenin kasten hedef alınmasının, İsrail'in Gazze'yi yaşanamaz hale getirerek Filistin halkını tehcire zorlamaya yönelik politikalarının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere Filistin'de yaşanan soykırımın tüm sorumlularının er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vereceği belirtildi.

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