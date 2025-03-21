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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tokat Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni"nde konuşuyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Beyt Lahiya kentine tanklarla girerek yoğun saldırılar düzenledi

İsrail askeri araçları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine girerek ateş açtı ve bölgede topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Jomaa Younis, Safiye Karabacak, Faruk Hanedar  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
İsrail Beyt Lahiya kentine tanklarla girerek yoğun saldırılar düzenledi Fotoğraf: Mahmoud İsleem/AA

Gazze/Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait tanklar, soykırım nedeniyle büyük yıkıma maruz kalan Beyt Lahiya kentine girdi. Tanklar bölgede yoğun bir şekilde ateş açtı ve topçu mermileriyle saldırılar düzenledi.

Aynı zamanda İsrail savaş uçakları kentin güney doğusundaki Tel el-Heva Mahallesindeki Es-Sanaa Caddesini bombaladı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine de kara saldırılarının başladığı ve ordunun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortak saldırılar düzenlediği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesi kıyısında kara saldırılarına başlandığı, saldırı öncesinde bölgede Hamas'a ait noktaların da havadan hedef alındığı öne sürülmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna "Gazze'de yeni bölgelerin ele geçirilmesi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgelerin genişletilmesi" talimatı verdiğini aktardı.

Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddettiğini ileri süren Katz, Hamas bu tavrını devam ettirdikçe "daha fazla toprak kaybedeceğini ve İsrail'in bu toprakları ilhak edeceğini" açıkladı.

Katz, "İsrail ordusunun Filistinlileri sürgün ederek kara işgaliyle ele geçirdiği noktalarda kalıcı kontrol sağlayacağını" belirtti.

Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan şiddetli saldırıların süreceği tehdidini yineleyen Katz, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze nüfusunu güneye tahliye etmek ve ABD Başkanı (Donald) Trump'ın Gazze sakinleri için gönüllü transfer planını uygulamak da dahil olmak üzere tüm askeri ve sivil baskı araçlarını kullanacağız."

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırılarına yeniden başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, saldırılarda 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı.

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