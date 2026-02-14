Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,085.00
BTC/USDT
69,870.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe kafilesi, Papara Park’a hareket ediyor.
logo
Dünya, Gazze protestoları

İsveç'te İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararı protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararı protesto edildi.

Atila Altuntaş  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
İsveç'te İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararı protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuğa rağmen Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak planını reddettiklerini vurguladı.

Göstericiler, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil Netanyahu, Gazze'den defol" ve "Batı Şeria'nın ilhakına hayır'" sloganları attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler İsveç Parlamentosu ve Dışişleri Bakanlığı binalarının önlerine kadar yürüdü.

Eyleme katılan Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşanan insani trajediye dikkati çekerek küresel toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Hashimi, bölgedeki ölümlerin sadece bombalardan değil, soğuk ve açlıktan da kaynaklandığını vurgulayarak, "Gazze’de sıcaklık ciddi şekilde düştü. Çocuklar artık uyanmıyorlar. Eskiden bombalardan ölüyorlardı, şimdi ise susuzluktan, açlıktan ve soğuktan ölüyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail’in politikalarını "faşizm" olarak nitelendirerek bu durumun sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmayacağı uyarısında bulunan Hashimi, "Bugün artık ABD'den Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya yayılan küresel faşizm hakkında konuşma vakti. Bu faşizm sadece Gazze'de anneleri ve çocukları katletmekle yetinmeyecek, bir gün sizin de kapınızı çalacak. Devam eden soykırıma karşı şimdiden tavır almalısınız." dedi.

İsveç hükümetinden İsrail'in Batı Şeria kararına tepki

İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Batı Şeria’da arazi kaydı ve mülk edinme prosedürlerini değiştirmeyi amaçlayan kararları kınanarak bu önlemlerin iki devletli çözümü baltaladığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsveç'te İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararı protesto edildi

İsveç'te İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararı protesto edildi

Her zorluğu göze alarak Gazze'ye dönme düşleri kuran kadının hayalleri gerçek oldu

Ateşkesi ihlal eden İsrai'in Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda 2 Filistinli yaralandı

Gazze'de etkili olan kum fırtınası güç koşullarda yaşayan Filistinlilere zor anlar yaşatıyor

Gazze'de etkili olan kum fırtınası güç koşullarda yaşayan Filistinlilere zor anlar yaşatıyor
Ofer Hapishanesini basan İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinlilere yapılan işkenceyi övdü

Ofer Hapishanesini basan İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinlilere yapılan işkenceyi övdü
İsrail, işgal nedeniyle sayıları günden güne azalan Filistinli Hristiyanların ülkede "rahat yaşadığını" savundu

İsrail, işgal nedeniyle sayıları günden güne azalan Filistinli Hristiyanların ülkede "rahat yaşadığını" savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet