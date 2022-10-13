Dolar
18.54
Euro
18.13
Altın
1,666.62
ETH/USDT
1,295.50
BTC/USDT
19,390.00
BIST 100
3,553.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Türkiye, Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı "Cezayir Bildirisi"ni imzalamasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in himayesinde, 12-13 Ekim'de Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 13.10.2022
Türkiye, Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı "Cezayir Bildirisi"ni imzalamasından memnun

Ankara

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in himayesinde, 12-13 Ekim'de Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek Türkiye'nin de her zaman destek verdiği Filistinlilerarası uzlaşı sürecine Cezayir'in katkılarının takdirle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, konferansın sonunda kabul edilen bildirinin, Filistinli gruplar arasında nihai birliğin sağlanması için uygun bir zemin teşkil ettiğinin değerlendirildiği; başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere, bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesinin temenni edildiği vurgulandı.​​​​​​​

Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar, bugün üzerinde uzlaştıkları "Cezayir Bildirisi"ni törenle imzalamıştı.

Başkent Cezayir'in batısındaki Kongre Sarayı'nda düzenlenen törene 14 Filistinli grubun temsilcisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun katılmıştı.

Hamas lideri İsmail Heniyye başta olmak üzere 14 Filistinli grubun temsilcileri teker teker sahneye çıkarak, üzerinde anlaşmaya varılan Cezayir Bildirisi'nin metnine imza atmıştı.

Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar gündüz saatlerinde üç gün süren toplantılar sonunda uzlaşı anlaşmasını imzalamıştı.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için imzalanan Cezayir Bildirisi'nde, işgale karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan gemi dolayısıyla askıya alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu
Bölücü terör örgütünden kaçan 3 terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeniden Asya Girişimi" vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Benzer haberler

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Türkiye, Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı "Cezayir Bildirisi"ni imzalamasından memnun

Fiat, Cezayir’de otomobil üretecek

Putin, Filistin meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduklarını söyledi

Putin, Filistin meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduklarını söyledi
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkanlık kararnamesinin yinelenmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkanlık kararnamesinin yinelenmesini kınadı
Dışişleri Bakanlığı: AB’nin haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: AB’nin haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet