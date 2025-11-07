Dolar
42.21
Euro
48.92
Altın
3,998.00
ETH/USDT
3,228.30
BTC/USDT
100,113.00
BIST 100
10,966.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Ahmet Buğra Olaç  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat.

Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek
Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor
Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 10 ayda 2 milyonu aşarak rekor kırdı
Hac için uyarı mesajı gönderilenlerin sağlık raporu alması gerekecek

Benzer haberler

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Petrol ve doğal gazda tarihimizin en yüksek üretim seviyelerine ulaştık

TBMM'de Gazze konulu sanat sergisi açıldı

Bakan Tunç: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlıkça gerçekleştirdiğimiz çalışmalar paylaşılacak

Bakan Tunç: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlıkça gerçekleştirdiğimiz çalışmalar paylaşılacak
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet