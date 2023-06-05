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Politika

TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri bugün tamamlandı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından başlayan kayıt işlemleri, bugün sona erdi.

Seval Ocak  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri bugün tamamlandı

TBMM

TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri tamamlandı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından başlayan kayıt işlemleri, bugün sona erdi. Meclis'te yer alan 600 milletvekili de kaydını yaptırdı.

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