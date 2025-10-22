TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, CHP'li Başarır'dan kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacak
TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Başarır'a açtığı manevi tazminat davasından 50 bin lira tazminat kazandı. Karaismailoğlu, kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacak.
TBMM
AA muhabirinin edindiğini bilgiye göre, Bakırköy 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun avukatı Ferah Yıldız ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın avukatı Orhan Beken katıldı.
Duruşmada beyanı sorulan davacı vekili Avukat Ferah Yıldız, Başarır'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, müvekkilinin kişilik değerlerine saldırdığını ve kişilik haklarını ihlal ettiğini savundu.
Davalı avukatı Orhan Beken ise müvekkilinin paylaşımının siyasi bir atışmaya yönelik olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etti.
Tarafların dinlenilmesinin ve davanın kabulünün ardından Başarır'ın, Karaismailoğlu'na 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildiği bildirildi.
Karaismailoğlu'nun avukatınca açılan davanın dilekçesinde, davalı Ali Mahir Başarır'ın, 31 Mart 2025'te, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, Karaismailoğlu'nu hedef alan hakaret ve iftira dolu ifadeler kullandığı kaydedilmişti.
Adil Karaismailoğlu'nun, davadan kazandığı 50 bin lira manevi tazminatı Gazze'ye bağışlayacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.