Dolar
41.98
Euro
48.71
Altın
4,073.79
ETH/USDT
3,834.00
BTC/USDT
108,006.00
BIST 100
10,637.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Düzce Üniversitesi 2025 – 2026 Akademik Yılı İlk Dersi”nde konuşuyor
logo
Politika

TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, CHP'li Başarır'dan kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacak

TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Başarır'a açtığı manevi tazminat davasından 50 bin lira tazminat kazandı. Karaismailoğlu, kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacak.

Oğuzhan Sarı  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, CHP'li Başarır'dan kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacak

TBMM

AA muhabirinin edindiğini bilgiye göre, Bakırköy 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun avukatı Ferah Yıldız ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın avukatı Orhan Beken katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duruşmada beyanı sorulan davacı vekili Avukat Ferah Yıldız, Başarır'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, müvekkilinin kişilik değerlerine saldırdığını ve kişilik haklarını ihlal ettiğini savundu.

Davalı avukatı Orhan Beken ise müvekkilinin paylaşımının siyasi bir atışmaya yönelik olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Tarafların dinlenilmesinin ve davanın kabulünün ardından Başarır'ın, Karaismailoğlu'na 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildiği bildirildi.

Karaismailoğlu'nun avukatınca açılan davanın dilekçesinde, davalı Ali Mahir Başarır'ın, 31 Mart 2025'te, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, Karaismailoğlu'nu hedef alan hakaret ve iftira dolu ifadeler kullandığı kaydedilmişti.

Adil Karaismailoğlu'nun, davadan kazandığı 50 bin lira manevi tazminatı Gazze'ye bağışlayacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu
Türk milletvekilleri, Parlamentolar Arası Birlik toplantısında Gazze'deki soykırımı gündeme taşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Akademisyenlerin Doğu'da deprem üretme potansiyeli olan 5 fay hattındaki araştırması tamamlandı
Van'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

Benzer haberler

Gazze Mahkemesi, İstanbul'da yarın başlayacak oturumlarla nihai kararını açıklayacak

Gazze Mahkemesi, İstanbul'da yarın başlayacak oturumlarla nihai kararını açıklayacak

İsrail şiddeti Suriye'de dengeleri nasıl etkiliyor?

Witkoff ve Vance'nın ardından Rubio da Gazze'deki ateşkesi görüşmek için İsrail'i ziyaret edecek

TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, CHP'li Başarır'dan kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacak

TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, CHP'li Başarır'dan kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacak
AB liderleri Ukrayna'ya destek, rekabetçilik ve Gazze'deki ateşkesi ele almak üzere toplanacak

AB liderleri Ukrayna'ya destek, rekabetçilik ve Gazze'deki ateşkesi ele almak üzere toplanacak
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet