Dolar
41.98
Euro
48.83
Altın
4,110.69
ETH/USDT
3,892.00
BTC/USDT
109,638.00
BIST 100
10,636.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile heyetler arası görüşmelere katıldı
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail Meclisinin Batı Şeria topraklarını ilhak etme kararını değerlendirdi

Rubio, İsrail Meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerin ilhakını kapsayan tasarıyı onaylamasına ilişkin, "Bunu, barış anlaşmasına olası bir tehdit olarak görüyoruz." dedi.

Emirhan Demir  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
ABD Dışişleri Bakanı, İsrail Meclisinin Batı Şeria topraklarını ilhak etme kararını değerlendirdi

Ankara

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerin ilhakını kapsayan tasarıyı onaylamasına ilişkin, "Başkan'ın (Donald Trump) şu anda bunu desteklemeyeceğimizi açıkça belirttiğini düşünüyorum ve bunu, barış anlaşmasına olası bir tehdit olarak görüyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rubio, Gazze'de varılan ateşkesi görüşmek amacıyla İsrail'e yapacağı resmi ziyaret için uçağa binmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlerleyen haftalarda Gazze'de ateşkesin korunmasının önem arz ettiğine dikkati çeken Rubio, "daha yapılacak çok iş olduğunu" söyledi.

Rubio, İsrail Meclisinin, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin tasarıyı onaylamasını nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Başkan'ın şu anda bunu desteklemeyeceğimizi açıkça belirttiğini düşünüyorum ve bunu, barış anlaşmasına olası bir tehdit olarak görüyoruz." yanıtını verdi.

Gazze'de varılan ateşkesin ABD Başkanı Donald Trump'ın "hayata geçirdiği tarihi bir anlaşma" olduğunu savunan Rubio, "Şimdi bunun sürdüğünden ve üzerine yeni şeyler inşa etmeye devam ettiğimizden emin olmalıyız." dedi.

Rubio, "Daha önce hiçbir konuda bu tür bir uluslararası bütünlük görmemiştik. Dolayısıyla bu fırsatları değerlendirmeliyiz çünkü bunlar gerçekten büyük, tarihi ve önemli fırsatlar." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun, Gazze'de varılan ateşkesi görüşmek için 25 Ekim'e kadar İsrail'de bulunacağı, ardından 26-30 Ekim tarihlerinde Asya-Pasifik ziyaretleri kapsamında Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisinde oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Meclis'te üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizlerin "yağmur ormanları" mercan resifleri iklim krizinin gölgesinde yok oluyor
Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları güvenli yaşam alanına dönüştü
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 8,7 milyon kişiye insani yardım ulaştırdı
Yargıtay, iş arkadaşının gizlice fotoğrafını çekmeyi "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu saydı
Su ürünleri denetiminde 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Benzer haberler

Bütçe anlaşmazlığının sürdüğü ABD'de hükümet hala kapalı

Bütçe anlaşmazlığının sürdüğü ABD'de hükümet hala kapalı

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 8,7 milyon kişiye insani yardım ulaştırdı

İsrail gazetesine göre Gazze'de Türk bayraklarını görmek İsrail için felaket niteliğinde stratejik başarısızlık

Moskova Borsası, ABD’nin yeni Rusya yaptırımlarının ardından düşüşle açıldı

Moskova Borsası, ABD’nin yeni Rusya yaptırımlarının ardından düşüşle açıldı
ABD Dışişleri Bakanı, İsrail Meclisinin Batı Şeria topraklarını ilhak etme kararını değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail Meclisinin Batı Şeria topraklarını ilhak etme kararını değerlendirdi
Trump: Devlet Başkanı Putin ile olan görüşmeyi iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi

Trump: Devlet Başkanı Putin ile olan görüşmeyi iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet