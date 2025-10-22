İsrail'in teslim ettiği ancak kimliği tespit edilemeyen Filistinlilerin cenazeleri defnediliyor
Gazze'deki hükümet, İsrail'in teslim ettiği ancak kimliği tespit edilemeyen Filistinli esirlere ait 54 cenazeyi toprağa verme çalışmalarını başlattıklarını duyurdu.
Gazze
Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, cenazeler için düzenlenen törende basın açıklamalarında bulundu.
İsrail'in teslim ettiği Filistinli esirlerin cenazeler için belirledikleri 5 günlük sürenin sona erdiğini belirten Sevabite, kimliği belirlenemeyen 54 cenazeyi defnetme işlemlerini başlattıklarını söyledi.
Cenazelerin fotoğraflarının çekildiği ve elde edilen verilerle birlikte arşivlediklerini aktaran Sevabite, "Otopsi işlemleri sonucu bazı esirlerin üzerinde asılarak ve diğer bazıların da yakın mesafeden silahla şehit edildiklerine dair izler söz konusu. Bunlar da esirlere karşı saha infazlarının uygulandığını teyit ediyor." dedi.
İsrail'in teslim ettiği Filistinlilere ait cenazelerden bazıların elleri ve ayakları plastik kelepçelerle bağlı tutulduğuna dair izler görüldüğünü dile getiren Sevabite, "Cenazelerin bazıları da gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğu görüldü. Paletli araçlarla üzerlerinden geçilen cenazeler olduğu gibi barbarca işkenceler sonucu kemikleri kırılmış veya yakılmış cenazeler de söz konusu." diye konuştu.
Tüm bunların, İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığını kanıtladığını vurgulayan Sevabite, uluslararası toplumun ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin bahsi geçen cenazelere karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.
Cenazeler arasında bir yakınını bulmaya çalışan Huveyde Hamad da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeğenimin cenazesini bulmak umuduyla her gün buraya geliyoruz ancak cesetlerin simaları bozulduğundan dolayı daha tespit edemedik." dedi.
DNA testleriyle yakınlarının cenazelerinin tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Hamad, incelediği cenazelerle ilgili, "Bazı cenazelerin uzuvları kesilmiş ve diğer bazıları da parçalanmış haldeydi. Hatta cenazeler arasında kesilmiş kolu yanında getirilen biri vardı." bilgisini paylaştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 30 Filistinlinin naaşı teslim alındı, cenazelerde işkence izleri var
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 30 Filistinlinin cenazesinin teslim alınarak Gazze'ye getirildiği ifade edildi.
Böylece ateşkes ve esir takası mutabakatı çerçevesinde İsrail'den teslim alınan Filistinli esir cenazesi sayısının 195'e ulaştığı aktarıldı.
Naaşların üzerinde darp, işkence, elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin bulunduğu vurgulandı.
İsrail'den teslim alınan cenazelerden şu ana kadar sadece 57'sinin yakınları tarafından teşhis edilebildiği kaydedildi.
Filistinli sivil toplum kuruluşu Şehitlerin Naaşını Kurtarma ve Kayıp Kişileri Arama Ulusal Hareketi'nin verilerine göre İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşmasından önce 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini alıkoymuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise 10 Ekim'deki ateşkes ve esir takası mutabakatı çerçevesinde İsrail'den 165 Filistinli esirin cenazesini teslim aldıklarını açıklamıştı.