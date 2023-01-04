TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Pakistan Senatosu Başkanına teşekkür
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Senatosu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi dolayısıyla, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani'ye teşekkür etti.
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Mustafa Şentop, sosyal medya paylaşımında, Muhammed Sadık Sanjrani'nin Norveç Nobel Komitesi'ne hitaben yazdığı mektubu alıntılayarak, İngilizce "Teşekkürler Sayın Başkan. Görüyor ve biliyoruz ki siz, Türkiye'nin gerçek bir dostusunuz” ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, 28 Aralık 2022'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusunda başvuru yaptığını belirterek, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." açıklaması yapmıştı.
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Thank you for your support Dear Chairman.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 4, 2023
We always see and know that you are a true friend of Türkiye. @SenatePakistan https://t.co/6MoWDABsiW