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Politika

Pakistan Senatosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecindeki çabaları dolayısıyla Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini bildirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 04.01.2023
Pakistan Senatosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

İslamabad

Sanjrani, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan halkı ve Senato adına, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecindeki çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini belirtti.

Bu savaşın tüm dünya için yıkımla sonuçlanabilecek bir "nükleer parlama" noktasına dönüştüğüne işaret eden Sanjrani, Erdoğan'ın, büyük gayretleri, her iki tarafa da zamanında ve etkili müdahaleleriyle tek başına küresel bir felaketi önlediğini bildirdi.

Sanjrani, tahıl koridoru anlaşması ile bölgenin yıkıcı bir açlıktan kurtulduğuna dikkati çekerek, Erdoğan'ın gerçek bir devlet adamı olduğunu, onun sadece kendi ülkesinin değil bölge ve dünyanın iyiliği, refahı için çalışan halk lideri olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın sadece ülkesi veya bölgesi için kıymetli liderliğini kanıtlamakla kalmadığını belirten Sanjrani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazreti Muhammed'in tüm insanlığa barış, hoşgörü ve sevgi öğretilerini taşıdığına işaret etti.

Sanjrani, Erdoğan'ın İslami öğretilerle ilgili yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya devam ettiğini ve tüm insanların haklarını eşit olarak savunduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusunda başvuru yaptığını belirterek, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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