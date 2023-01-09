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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına destek vermektedir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına destek verdiğini belirterek, "Ermenistan, yaptıklarıyla bölge barışını tehdit ediyor." dedi.

Ayşe Yıldız   | 09.01.2023
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına destek vermektedir

Antalya

Mustafa Şentop, Antalya'da bir otelde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında süren yakın ilişkilerin yanı sıra APA kapsamında yapılabilecek çalışmalar ele alındı. TBMM ile Azerbaycan Meclisi arasında daha önceki yıllarda imzalanmış işbirliği protokollerinin güncellenmesi konusu gündeme geldi.

Ayrıca Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik tavırlarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, uluslararası platformlarda konunun gündeme getirilmesi üzerinde duruldu.

TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan üçlü bildirisindeki taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin önemine değinen Şentop, "Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına destek vermektedir. Ermenistan, yaptıklarıyla bölge barışını tehdit ediyor." dedi.

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