Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,424.80
BTC/USDT
107,318.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kaspamında düzenlenen panele katılıyor Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı
logo
Spor

Başpehlivan Orhan Okulu'nun hedefi Kırkpınar'da altın kemer kazanmak

Antalya Muratpaşa Belediyespor'un başpehlivanı Orhan Okulu, Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanmak için yoğun hazırlandıklarını bildirdi.

Ayşe Yıldız  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
Başpehlivan Orhan Okulu'nun hedefi Kırkpınar'da altın kemer kazanmak

Antalya

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kırkpınar'da 2015 ve 2018'de altın kemeri kuşanan Orhan Okulu, 4-6 Temmuz'da Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek güreşler için Antalya'nın Elmalı ilçesindeki kampını tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Okulu, yoğun kamp sürecinde fiziksel ve teknik olarak üst seviyeye çıktığını belirterek, bu yıl hem bireysel hem de takım olarak zirveyi hedeflediklerini vurguladı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde zirvede olduklarını belirten Orhan Okulu, "Antrenörümüz Kemal Yılmaz yönetimindeki kampta, fiziksel dayanıklılıktan teknik-taktik antrenmanlara kadar kapsamlı program uygulandı. Sporcuların bire bir güreş çalışmalarıyla sahadaki performansları analiz edilirken, dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarıyla da mücadele gücü en üst seviyeye taşındı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok iyi hazırlandık, hedefimiz net. Altın kemeri Muratpaşa'ya, Antalya'ya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Kemal Yılmaz da 2025 sezonuna çok iyi başladıklarını, bu başarıyı Kırkpınar'da taçlandırmak istediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da görev yapan Pilot Albay Maden, kalp krizi sonucu şehit oldu
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Çölyak ve PKU hastalıklarına dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Benzer haberler

Başpehlivan Orhan Okulu'nun hedefi Kırkpınar'da altın kemer kazanmak

Başpehlivan Orhan Okulu'nun hedefi Kırkpınar'da altın kemer kazanmak

Doğal güzelliğiyle hayran bırakan Kurşunlu Şelalesi sıcaktan bunalanları ağırlıyor

Kendiliğinden ortaya çıkan morluklar "lipödem"in belirtisi olabilir

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayıma geçildi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayıma geçildi
Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut olacak

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet