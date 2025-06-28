Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı
Antalya'da yüzde 76'ya ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.
Antalya
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, havanın 36, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 76'ya ulaştı.
Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların da kayalıklardan denize atladığı görüldü.
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Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.