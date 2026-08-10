Siyasilerden, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu.

Kanunun TBMM Genel Kurulu'nun geniş mutabakatıyla kabul edildiğini anımsatan Yılmaz, kanunun ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yılmaz, "Verilen 468 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin, TBMM çatısı altında yaklaşık bir yıldır katılımcı ve gündelik siyasetin üstünde bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, sürece yapıcı katkı sunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, tüm parti gruplarına, milletvekillerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

“Milletimizin değerlerinden asla ödün verilmemiştir”

TBMM'de ilgili kişi ve kurumlarla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda oluşturulan ortak raporun, yapılan yasal çalışmanın zeminini oluşturduğunu ve istikametini çizdiğini belirten Yılmaz, bundan sonraki sürecin de TBMM'nin yakın takibi ve yönlendirmesiyle ilerleyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrıları ile yaklaşık iki yıl önce başlayan ve sürdürülen bu süreçte, Cumhur İttifakı kararlı bir tutum sergilemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin çeşitli aşamalarında verdiği talimatlar ile bir devlet politikasına dönüşen Terörsüz Türkiye hedefi, kurumlarımızın fedakar çalışmaları ve ortak akıl ile olgunlaştırılmış, devletimizin niteliklerinden ve milletimizin değerlerinden asla ödün verilmemiştir.”

Yılmaz, sürecin devlet aklı ve millet irfanı ile titizlikle yönetildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için ortaya koydukları liderlik için şükranlarımızı sunuyoruz. Yaptıkları eşsiz fedakarlıklar ile ülkemizi bugünkü güçlü konuma ulaştıran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Meclisimizde atılan bu tarihi adımın, toplumsal bütünleşmemizi ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, demokrasimizi güçlendirmesini, kalkınmamıza ivme katmasını, bölgemiz üzerinde oynanmaya çalışılan emperyalist oyunları boşa çıkarmasını, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum.”

Sürecin üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermediğini, tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirildiğini ve ülkenin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koyduğunun altını çizen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Modeli hayata geçirilmiştir. Bu yaklaşım etnik ve mezhebi fay hatları üzerinden bölgemizi karıştırmaya, ülkeleri bölmeye çalışanlara verilen en güçlü cevaptır. Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyit ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz. Bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla, kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır. ”

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı yolunda milli birliklerinin, kardeşliklerinin ve huzurlarının daim olmasını diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu.

Yasa için "Bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir." değerlendirmesinde bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir. Atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi iradesi, Cumhur İttifakımızın kararlılığı ve Gazi Meclisimizin desteğiyle terör bitecek. Kardeşlik kazanacak. Türkiye güçlenecek. Türkiye Yüzyılı yükselecek."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanunun, milletin huzurunu, devletin güvenliğini ve ortak geleceğini esas aldığını belirten Gürlek, teklifin TBMM'de 468 kabul oyuyla güçlü bir iradeyle yasalaştığını vurguladı.

Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

“Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Bu tarihi sürece liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Terörsüz Türkiye hedefimize ilk günden itibaren güçlü iradesiyle destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum.”

Kanunun hazırlanması ve yasalaşması sürecindeki gayretinden ötürü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, ortak gelecekleri adına düzenlemeye katkı ve destek sunan siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür eden Gürlek, "Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedi kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal'deki hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu.

Teklifin yasalaşmasını "Terörsüz Türkiye hedefimizin doğru istikamette nihayete ulaşması için bir kritik adım daha milli iradenin tecelligahı TBMM tarafından atıldı." şeklinde değerlendiren Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla şekillenen tarihi sürecin, güçlü ve büyük Türkiye'nin kilometre taşlarından olacağına inandığını ifade etti.

Cumhur İttifakı olarak yarım asra dayanan sorunlara çözüm üretmek ve toplumsal birliği güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

“TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere 86 milyonun daha aydınlık istikbali için yoğun mesai harcayan, teklifin hayata geçirilmesi için gayret gösteren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla Terörsüz Türkiye'nin sadece bir hedef değil, çerçevesi yasayla çizilen somut bir adıma dönüştüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu tarihi adımın atılmasına güçlü iradesiyle öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sürecin başından itibaren kıymetli desteklerini esirgemeyen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuza ve milli meselemize siyaset üstü bir yaklaşımla destek veren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin huzurunu, güvenliğini, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak, terörün izlerini bu topraklardan silmeye devam edeceğiz. Düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu.

Kanun için "Milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adım." değerlendirmesinde bulunan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yarınlarımıza daha güvenli ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin, tarihi kararın ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanun Teklifi'nin oylandığını belirten İnan, şunları kaydetti:

"Destek veren 468 milletvekilimize sonsuz teşekkürler. ​Terör bitmiştir. ​Biz bu kanunla sadece terörü toprağa gömmedik, Siyonist İsrail'in ve taşeronlarının tepesine de balyoz gibi indik. Artık Siyonist rejimin yardakçılığını yapanlar düşünsün. ​Kazanan Türkiye, kazanan kardeşliğimizdir. Milletimizin önü daima açık olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal'deki hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu.

Tarihi bir an yaşandığını belirten Ala, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin temel sorunlarının çözümünde ortaya koyduğu liderlik ve irade, Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği kararlılıkla devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonunun çok önemli bir aşaması olan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin desteğiyle yasalaşmıştır. Bu, millet olarak birliğimize, beraberliğimize ve ortak geleceğimize sahip çıkma irademizin tescilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda güçlü bir destekle kabul edilmesinin Meclis'in ve siyasi iradenin bu hayati konuda ne denli kararlı ve birleştirici bir tutum sergilediğinin en somut göstergesi olduğunu kaydeden Ala, teklife destek veren milletvekillerinin milletin ortak sesi olduğunu, yasanın 86 milyon yurttaşın tamamının kazançlı çıkacağı bir sürecin başlangıcı olacağına inandığını ifade etti.