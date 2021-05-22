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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değil

TBMM Başkanı Şentop, Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınayarak, "Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Seval Ocak Adıyaman   | 22.05.2021
TBMM Başkanı Şentop: Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değil

TBMM

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İskeçe Türk Birliği'nin "Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına kimlik biçme ve empoze etme politikasına son verilmelidir." başlıklı açıklamasını alıntıladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında "Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz; bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir." ifadelerine yer verdi.


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