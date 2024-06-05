Dolar
32.34
Euro
35.22
Altın
2,349.50
ETH/USDT
3,800.30
BTC/USDT
70,964.00
BIST 100
10,357.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EMEK Partisi Genel Başkanı Aslan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EMEK Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'ı kabul etti.

Seval Ocak  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EMEK Partisi Genel Başkanı Aslan'ı kabul etti

TBMM

Meclis Başkanlığı makamında yaklaşık 40 dakika süren kabule, Aslan'ın yanı sıra EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir de katıldı.

Aslan, kabulün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni anayasa konusundaki görüş ve önerilerini, Kurtulmuş ile paylaştıklarını söyledi.

12 Eylül cuntası tarafından yapılmış ve her maddesi antidemokratik olan Anayasa'nın, işçilerin, emekçilerin, halkın ve yoksulların ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirten Aslan, Anayasa'nın toplumsal barışı bozduğunu da ifade etti.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasının, ülkenin içinde bulunduğu antidemokratik sürecin bir resmi olduğunu ve bu duruma birçok örnek verilebileceğini savunan Aslan, ülkedeki sorunların daha da ağırlaştığını dile getirdi. Seyit Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün demokratik bir anayasa hiç kuşkusuz herkesin ihtiyacıdır. Ama görünen o ki anayasa yapma süreci, bugünkü fiili uygulamaları düşündüğümüzde çok mümkün görünmüyor. 85 milyonun tartışacağı, konuşacağı, herkesin fikrini, düşüncesini özgürce ifade edebileceği, kaygısız, endişesiz bir biçimde insanca yaşayabileceği, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmeyeceği bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Ama bugün yapılan şey, çok açıktır; var olan yönetme biçimine bir kılıf aramanın ötesinde bir şey olmadığı gerçeğidir. Yani kurda kuzu postu giydirmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Demokratikleştirilmeli, hak ve özgürlükler genişletilmelidir ama bu, bütün toplumun içinde olduğu yeni bir kurucu meclis ve anayasa ile herkesin haklarının güvence altına alındığı koşullarda mümkün olacaktır. Yoksa öbür türlü, bugünkü siyasallaşmış yargı da dahil olmak üzere, kılıf arama ve onu meşrulaştırma gibi bir anlayışın içerisinde olmayacağımızı ifade ettik."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de şehit olan pilotların ailelerine başsağlığı diledi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'da iki kez sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü
Mersin'deki PKK/YPG operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EMEK Partisi Genel Başkanı Aslan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EMEK Partisi Genel Başkanı Aslan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Baş'ı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Sıfır Atık' gibi projelerle dünyayı korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: En büyük uğraşımız Filistin devletinin tanınması için mücadele etmektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: En büyük uğraşımız Filistin devletinin tanınması için mücadele etmektir
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA 13. Genel Kurulu'na katılmak üzerine Azerbaycan'a gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA 13. Genel Kurulu'na katılmak üzerine Azerbaycan'a gidecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet