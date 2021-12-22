TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edildi.
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Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleşen kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüşmede, bugün Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihteki en üst seviyeye ulaştığını ve her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin bu seviyeye ulaşmasında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurduğu özel dostluğun büyük rolü olduğunun altını çizen Şentop, "15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızı aramanızı hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.
İki ülke ilişkilerinin parlamento boyutuna da büyük bir önem atfettiklerini belirten Şentop, "Ekonomik ilişkilerimiz de sürekli daha iyiye gidiyor ve güçleniyor. İkili ticaret, yatırım ve turizm rakamlarında yukarı yönlü müspet gelişmeler var. İkili ticaretimizin bu sene 2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırmasını ümit ediyoruz. Ülkenizdeki yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekleniyor. Türk yatırımları 10 senede 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Buradaki yatırımlarımızın artmasında iş insanlarımıza verdiğiniz güçlü desteğin büyük rolü var." değerlendirmesinde bulundu.
Kültürel iş birliği alanında TİKA'nın önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Şentop, "TİKA ortak tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya yönelik projelerini hız kesmeden sürdürüyor." diye konuştu.
Balkanlarda barış ve istikrarın sağlanmasında Türkiye ve Sırbistan'ın iş birliğinin yadsınamayacağını belirten Şentop, "İş birliğimizi her alanda daha da geliştirmeye ve bölgenin topyekun kalkınmasına katkıda bulunmaya kararlıyız." diye konuştu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç de Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye ve üst düzeyde tutmaya her zaman destek olacağını vurgulayarak "Sevgili dostum Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletin. Ziyaretiniz bizi memnun etti. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Görüşmede, Şentop’a, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygün’den oluşan parlamento heyeti de eşlik etti.
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ile görüştü.
Şentop ve Daçiç, Sırbistan Ulusal Meclisindeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Daçiç’i 12-13 Eylül tarihlerinde Türkiye’de ağırladığını anımsatan Şentop, kısa bir süre sonra da kendisinin Sırbistan'ı ziyaret ettiğini söyledi.
İki ülke ilişkilerinin tarihinin en iyi dönemini yaşadığını dile getiren Şentop, "İki ülke arasındaki ilişkiler, bilhassa günümüzde, örnek teşkil edebilecek ilişkiler." dedi.
Parlamentoların ikili ilişkilere nasıl katkı sağlayabileceği konusunda irtibat ve görüşme halinde olduklarını belirten Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in kişisel yakınlıkları ve dostluklarının büyük katkısı olduğunu vurguladı.
Bunun, ticari ve ekonomik ilişkilerde yaşanabilecek sorunları çok hızlı bir şekilde aşma ve iki ülke arasındaki altyapıyı hızla iyileştirme bakımından çok büyük fayda sağladığını ifade eden Şentop, "Ticaret hacminde 2 milyar dolar hedefini inşallah bu yıl yakalayacağız. Artık daha büyük hedefler koymamız gerekiyor. Karşılıklı yatırımlar söz konusu. Türkiye'den gelen firmalar, büyük özverilerle, gayretlerle çalışıyor; karşılıklı olarak iki ülke sadece sözde değil, kazan kazan formülünü gerçek manada gerçekleştirmek için gayret gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.
Gerek parlamento başkanları gerekse de komisyonlar olarak ziyaretleri daha da sıklaştırmak arzusunda olduklarını bildiren Şentop, "Bu, iki ülke halklarının birbirleriyle olan temasları bakımından da önemli. Zaten ilişkilerimizi onun üzerine inşa ediyoruz." diye konuştu.
Bunun, iki ülke arasındaki uçak seferleriyle de görüldüğünü kaydeden Şentop, yarın Ankara-Belgrad arasında doğrudan seferlerin başlayacağını; talep üzerine diğer uçak seferleri sayısının da artabileceğini dile getirdi.
Şentop, bölgesel barışın önemine işaret ederek, "Balkanlar'da barış ve istikrarın kalıcı olmasının, sadece Balkan ülkeleri bakımdan değil Avrupa ve dünya barışı bakımından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sırbistan ile Türkiye ilişkileri, barış ve istikrara büyük katkı sağlıyor. Bu bakımdan gerek hükümetler gerek parlamento ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk." dedi.
"Türkiye ile kardeş ve dost ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"
Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Daçiç de Türkiye'nin, Balkanlar'da "istikrar sağlayan" rolünü almasının çok önemli olduğunu söyledi.
İki ülke vatandaşlarının pasaportsuz seyahat edebilmelerine yönelik inisiyatifin önemine işaret eden Daçiç, böylesi adımların, ülkeler arasındaki ilişkileri daha da ileriye götüreceğini belirtti.
Sırbistan ile Türkiye'nin son yıllarda ilişkilerinin geliştirilmesinde alınan mesafenin önemini de vurgulayan Daçiç, "Türkiye'nin bu bölgedeki istikrar sağlayıcı rolü çok önemli. Bu yüzden Türkiye ile kardeş ve dost ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ortak çıkarlarımızı aramak istiyoruz. Bunun da bölgede yaşayan Boşnaklar, Müslümanlar ile de ortak çıkarlar arayışında bir nevi bağlantı noktası olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Dünya barışına büyük katkı..."
Edinilen bilgiye göre, iki mevkidaşın heyetler arası görüşmesinde, Daçiç, iki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki üst düzey ilişkilerin her alana sirayet ettiğini belirtti.
Parlamentolararası dostluk gruplarının çalışmalarını önemsediğini dile getiren Daçiç, Bosna Hersek, Sırbistan ve Türkiye'nin dostluğunun, bölgeye huzur ve istikrar sağladığını söyledi.
TBMM Başkanı Şentop da Balkanlar'daki istikrarın sadece bölge için değil dünya barışı için çok önemli olduğunu; Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin ileri düzeyde gerçekleşmesinin dünya barışına büyük katkı sunduğunu kaydetti.
Şentop, basın toplantısının ardından Sırbistan Ulusal Meclisi gezdi ve çalışma halinde olan Genel Kurulu selamladı, Meclis Özel Defteri'ni imzaladı.
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Başbakanı Brnabiç ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüştü.
Hükümet binasındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından, basına kapalı gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, Şentop görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin mükemmel bir seviyede ve her alanda ilerlediğini ifade etti.
İki ülkenin, ekonomide, ticarette, turizmde, önüne sürekli yeni hedefler koyduğunun altını çizen Şentop, ilişkilerdeki ivmenin, üst düzey ziyaretlere de yansıdığını söyledi.
Sırbistan Başbakanı Brnabiç de ikili ilişkilerin en üst düzeyde devam ettiğine dikkati çekti.
Bayraklı Camii'nin restorasyonuna, kültürel ilişkilere ve bu bağlamda TİKA'nın çalışmalarının önemine değinen Brnabiç, Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek ilişkilerinin, bölgenin istikrarına ve dünya barışına katkısını çok önemsediğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.