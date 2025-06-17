Dolar
39.39
Euro
45.64
Altın
3,394.48
ETH/USDT
2,545.20
BTC/USDT
105,632.00
BIST 100
9,393.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran'dan yayındayız CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Dünya

Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Sırbistan'da düzenlenecek EXPO 2027'nin resmi elçisi oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek EXPO 2027'nin ilk resmi elçisi dünyaca ünlü eski sprinter Usain Bolt oldu.

İsmail Özdemir, Senita Sehercehajic  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Sırbistan'da düzenlenecek EXPO 2027'nin resmi elçisi oldu

Belgrad

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Jamaikalı eski atlet Bolt, Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.

Vucic, burada yaptığı açıklamada, Bolt'un organizasyonun ilk resmi elçisi olduğunu belirterek, 115 ülkenin EXPO 2027'ye katılacağını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bolt'un erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorunun sahibi olduğunu aktaran Vucic, "Hiç kimsenin ondan daha hızlı koşabileceğine inanmıyorum. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, antrenmanlar ne kadar ilerlerse ilerlesin o şimdiye kadar yaşamış en iyi, en hızlı insan." diye konuştu.

Belgrad'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Bolt ise "EXPO'yu tüm dünyaya tanıtacak olmaktan dolayı heyecanlıyım." dedi.

Ülkelerin kültürlerini, teknolojilerini ve vizyonlarını dünyaya tanıtacağı büyük çaplı fuar olan Belgrad EXPO 2027, "İnsanlık İçin Oyna, Herkes İçin Spor ve Müzik" temasıyla 93 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasını yalanladı
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AJet, 5 ülkeye bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı
Avrupa ülkeleri, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran gerilimi için telefon diplomasisini sürdürüyor

Benzer haberler

Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Sırbistan'da düzenlenecek EXPO 2027'nin resmi elçisi oldu

Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Sırbistan'da düzenlenecek EXPO 2027'nin resmi elçisi oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Hollanda'yla karşılaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 4. hafta maçları sona erdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi mücadelesi başlıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi mücadelesi başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet