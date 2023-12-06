TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık için taziye mesajı yayımladı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği değerli düşünce adamı, tarihçi ve yazar Dr. Mustafa Çalık'a Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Anadolu ruhundan ve hassasiyetlerinden asla ayrılmamış, fikri eserleriyle çok önemli bir kültürel miras bırakmış dürüst bir münevverdi. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
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Ülkemizin yetiştirdiği değerli düşünce adamı, tarihçi ve yazar Dr. Mustafa Çalık’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 6, 2023
Anadolu ruhundan ve hassasiyetlerinden asla ayrılmamış, fikri eserleriyle çok önemli bir kültürel miras bırakmış dürüst bir…