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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Aykut Yılmaz  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık için taziye mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği değerli düşünce adamı, tarihçi ve yazar Dr. Mustafa Çalık'a Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Anadolu ruhundan ve hassasiyetlerinden asla ayrılmamış, fikri eserleriyle çok önemli bir kültürel miras bırakmış dürüst bir münevverdi. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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