Dolar
34.15
Euro
37.93
Altın
2,617.65
ETH/USDT
2,641.70
BTC/USDT
63,428.00
BIST 100
9,896.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da “19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ümraniye'de çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aynur Ekiz  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Görevi başında çıkan çatışma sonucu şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı; aynı olayda yaralanan Polis Memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye de acil şifalar diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde ilk kez dersbaşı yapıldı
Bakan Göktaş: "Koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacağız"
Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Bursa'da işçi servisi minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Barış Günü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Pina'yı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Pina'yı kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazileri kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazileri kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lübnan’daki siber saldırıların vahim boyutları bütün insanlığı uyarıcı bir mahiyettedir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lübnan’daki siber saldırıların vahim boyutları bütün insanlığı uyarıcı bir mahiyettedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet