Dolar
41.97
Euro
48.66
Altın
4,005.19
ETH/USDT
3,735.30
BTC/USDT
107,223.00
BIST 100
10,837.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz'in görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşme, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapılarını aralamıştır." ifadelerini kullandı.

Özcan Yıldırım  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz'in görüşmesine ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Almanya Başbakanı Merz'in Türkiye'ye resmi ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşme, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapılarını aralamıştır. 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarılması hedefi, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın ne kadar sağlam bir zemine oturduğunu göstermektedir. Savunma sanayii başta olmak üzere geniş bir iş birliği alanı, geleceğe dönük stratejik bir sinerji vaat etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan insanlık dramının tekrarlanmaması ve kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağı yönünde Türkiye'nin net duruşunu bir kez daha vurgulamıştır.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yaklaşım, hem insani hem de bölgesel istikrar açısından Türkiye'nin ilkesel tutumunu ortaya koymaktadır. Suriye konusunda eş güdüm, 10 Mart mutabakatının uygulanması yönündeki kararlılık, Türkiye'nin barış, istikrar ve dayanışma merkezli diplomasi anlayışını yansıtmaktadır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da düzenlenen ICPA'nın 27'nci Yıllık Konferansı tamamlandı
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz'in görüşmesine ilişkin paylaşım
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Burdur Gölü son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz'in görüşmesine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz'in görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelikte çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelikte çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz
Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin paylaşım
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet