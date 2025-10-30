Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.