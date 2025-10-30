Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

