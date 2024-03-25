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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru, İzmir'in Huzuru" programında konuşuyor.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Yetimler Günü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Dünya Yetimler Günü'nü kutluyor, gül yüzlü çocuklarımızı gözlerinden öpüyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum." dedi.

Aykut Yılmaz  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Yetimler Günü mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünya Yetimler Günü'nü kutluyor, gül yüzlü çocuklarımızı gözlerinden öpüyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Dünya Yetimler Gününü sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı.

"Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır." hadis-i şerifini aktaran Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hadis-i şerif kutlu Peygamberimizin (S.A.V) emaneti yetimleri koruyarak, haklarını gözeterek, onlara daha güzel bir gelecek hazırlayarak, Peygamberimizle cennette yan yana olmak umuduyla; Dünya Yetimler Günü'nü kutluyor, gül yüzlü çocuklarımızı gözlerinden öpüyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum."

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