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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 76'ncı yılında Kazım Karabekir'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Mücadele kahramanı ve devlet adamı Kazım Karabekir'i, vefatının 76'ncı yılında andı.

Ertuğrul Subaşı  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 76'ncı yılında Kazım Karabekir'i andı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, "Milli Mücadelemizin büyük komutanlarından ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5'inci başkanı Kazım Karabekir Paşa'yı, vefatının seneidevriyesinde rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

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