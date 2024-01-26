TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 76'ncı yılında Kazım Karabekir'i andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Mücadele kahramanı ve devlet adamı Kazım Karabekir'i, vefatının 76'ncı yılında andı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, "Milli Mücadelemizin büyük komutanlarından ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5'inci başkanı Kazım Karabekir Paşa'yı, vefatının seneidevriyesinde rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
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Millî Mücadele'mizin büyük komutanlarından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5'inci başkanı Kâzım Karabekir Paşa'yı, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve minnetle anıyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 26, 2024
Ruhu şâd olsun. pic.twitter.com/HW3g6EPGDe