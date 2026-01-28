TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi İmomi'yi kabul etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi kabul etti.
TBMM
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı