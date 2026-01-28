Dolar
43.41
Euro
51.99
Altın
5,261.53
ETH/USDT
3,028.10
BTC/USDT
90,059.00
BIST 100
13,465.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi İmomi'yi kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi kabul etti.

Oğuzhan Sarı  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi İmomi'yi kabul etti

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Terörsüz bölge hedefimizin ne kadar önemli olduğunu bizzat gözlemledik
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Halami'yi kabul etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu
Emine Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'ndeki "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisine ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Halami'yi kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Halami'yi kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi İmomi'yi kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ezidi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ezidi heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet