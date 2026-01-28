Dolar
43.41
Euro
51.83
Altın
5,293.19
ETH/USDT
3,006.00
BTC/USDT
89,667.00
BIST 100
13,407.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Rüveyda Mina Meral, Yasin Cingöz, Muhammed Gencebay Gür  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Kentte mesainin bitmesiyle artan trafik nedeniyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de trafik yoğun seyrediyor. Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

D-100 karayolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk yaşanırken, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar da hafif yoğunluk gözleniyor.

TEM Kavacık'tan Anadolu yönünde başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir’e kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kamerasında
MGK Bildirisi: "Terörsüz Türkiye" istikametinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik ve refahı için adımlara devam edilecek
İstanbul'da "106. Yıldönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Ortak Türk Alfabesi panelinde konuştu
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da "106. Yıldönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi

İstanbul'da "106. Yıldönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor

Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor
Maltepe'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Maltepe'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet