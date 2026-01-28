Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Halami'yi kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Halami'yi kabul etti.
Ankara
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Halami'yi kabul etti." ifadeleri kullanıldı.
Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.
