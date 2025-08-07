Dolar
40.62
Euro
47.37
Altın
3,385.99
ETH/USDT
3,826.90
BTC/USDT
116,538.00
BIST 100
10,956.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Meclis'te bir araya geldi.

İsa Toprak  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile görüştü

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş Senegal Başbakanı Sonko ile baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirdi.

Sonko ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, Sonko'nun Türkiye ziyaretinin verimli geçmesini, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine ve işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunmasını temenni etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dost ve kardeş ülke Senegal ile ilişkilerin her alanda iyi düzeyde seyrettiğini ve buna önem verdiklerini belirten Kurtulmuş, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin, karşılıklı saygı ve kazanç sağlayan bir ortaklık çerçevesinde atılacak adımlarla, gelecek dönemde daha da ileri taşınacağına olan inancını vurguladı.

Parlamentolar arasındaki ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını ifade eden Kurtulmuş, 18 Nisan 2025'te İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısında Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye'yı görmekten mutluluk duyduklarını da kaydetti.

Görüşmede, Türkiye-Senegal Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Türkiye-Senegal Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve Bağımsız Kilis Milletvekili Mustafa Demir de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu
Yeşilay "Bağımlılık Ekonomisi" konulu araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2025'te 4 yangın çıktı
Yurt genelinde sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürecek

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye süreci asla bir müzakere süreci değildir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kararlı adımlarla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı yapılacak

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı yapılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile parti genel başkanlarına "Terörsüz Türkiye" teşekkürü

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile parti genel başkanlarına "Terörsüz Türkiye" teşekkürü
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yapılması gereken BM'nin derhal İsrail'in saldırganlığını durduracak fiili tedbirleri almasıdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yapılması gereken BM'nin derhal İsrail'in saldırganlığını durduracak fiili tedbirleri almasıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet