TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş suçlusu İsrail hükümetinin kanlı planı asla kabul edilemez
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına ilişkin, "Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Siyonist terör devleti İsrail'in sözde 'Güvenlik Kabinesi' tarafından onaylanan, Gazze'nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan, sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır. Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz. Uluslararası kurumları ve toplumları İsrail'in bu kanlı işgal planı karşısında durmaya ve Gazze'nin yanında olmaya davet ediyoruz. Bugün Gazze’yi ve Filistin’i savunmak; hukuku, ahlakı ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır."
Siyonist terör devleti İsrail'in sözde “Güvenlik Kabinesi” tarafından onaylanan, Gazze’nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan; sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 8, 2025
Soykırım ve savaş suçlusu…
İletişim Başkanı Duran: Dünyanın vicdanı, İsrail'i durduracak ve yenecek güçtedir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki gösterdi.
"İnsan hakları ihlalleri ve insani krizlerin daha da derinleşmesine yol açacak olan İsrail'in Gazze'yi işgal kararını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Duran, İsrail'in planları ve saldırılarının, tüm insanlığı, barış ve istikrarı hedef aldığını belirtti.
İsrail'in işgalini kalıcılaştırmasının, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırı olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:
"Saldırılarda sivillere yönelik ağır bombardımanların artırılması, altyapının yok edilmesi ve temel insani ihtiyaçların engellenmesi göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in Gazze'de yaptığı açık bir soykırımdır. İşgalin, zulmün ve masumların hayatına kastetmenin hiçbir mazereti olamaz. İnsanlık vicdanı susturulamaz. Uluslararası toplumun, bu tür tek taraflı adımlara kararlılıkla karşı çıkması ve adil bir çözüm için etkin çabalar göstermesi elzemdir. Dünyaya çağrımızdır, sessiz kalmayın, insanlık için, adalet için ses verin. Dünyanın vicdanı, İsrail'i durduracak ve yenecek güçtedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizerek vurguladığı üzere 'Herkes susabilir. Tepkisiz kalabilir. Ama biz susmayız, susamayız ve emin olun susmayacağız."