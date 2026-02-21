Dolar
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X'i andı.

Adem Balta  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Malcolm X'in "Özgürlüğü savunanların direnme gücü, zulmedenlerin gücünden daha fazladır." sözüyle paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"İslam ile şereflendikten sonra tüm insanlığın birlik ve kardeşliği için onurlu bir mücadele ortaya koyan El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

