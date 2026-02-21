TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X'i andı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Malcolm X'in "Özgürlüğü savunanların direnme gücü, zulmedenlerin gücünden daha fazladır." sözüyle paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"İslam ile şereflendikten sonra tüm insanlığın birlik ve kardeşliği için onurlu bir mücadele ortaya koyan El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun."
“Özgürlüğü savunanların direnme gücü, zulmedenlerin gücünden daha fazladır.”— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) February 21, 2026
İslam ile şereflendikten sonra tüm insanlığın birlik ve kardeşliği için onurlu bir mücadele ortaya koyan El-Hâc Mâlik eş-Şahbâz, Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. pic.twitter.com/uP18aR1NDh