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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya ve İrlanda'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijor Hasanss ve İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan'ı makamında kabul etti.

Meriç Ürer  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya ve İrlanda'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

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