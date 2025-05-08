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Politika

Kurtulmuş, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao'yu kabul etti

Seval Ocak  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Kurtulmuş, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao'yu kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie'yi kabul etti.

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TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Şiao'yu kabul ettiği bildirildi.

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