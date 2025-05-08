Kurtulmuş, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao'yu kabul etti
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie'yi kabul etti.
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TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Şiao'yu kabul ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.