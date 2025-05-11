TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anneler Günü mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, hayatın yükünü omuzlayan tüm anneleri saygıyla selamlıyor, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum." dedi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, sözünü cesaretle söyleyen, hayatın yükünü omuzlayan, gelecek nesillere huzur dolu yarınlar bırakmak için çabalayan tüm anneleri saygıyla selamlıyor, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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Kurtulmuş, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, annelerin toplumun vicdanı olduğunu, onların şefkati, duası ve fedakarlıklarının hayata anlam kattığını vurguladı.
Anneler toplumun vicdanıdır. Onların şefkati, duası ve fedakârlıkları hayatımıza anlam katar. Sevgi, merhamet ve mücadele duygularının kaynağı olan anneler, evlatlarına umut verir ve değer kazandırırlar. Sadece ailelerini değil, içinde yaşadıkları toplumu da şekillendirirler.… pic.twitter.com/BcFl3JaOyP— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 11, 2025
Sevgi, merhamet ve mücadele duygularının kaynağı olan annelerin, evlatlarına umut verdiğini ve değer kazandırdığını belirten Kurtulmuş, annelerin sadece ailelerini değil, içinde yaşadıkları toplumu da şekillendirdiğine işaret etti.
Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:
"Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, sözünü cesaretle söyleyen, hayatın yükünü omuzlayan, gelecek nesillere huzur dolu yarınlar bırakmak için çabalayan tüm anneleri saygıyla selamlıyor, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Kadınların hayatın her alanında güçlendiği, adaletin ve eşitliğin kökleştiği bir Türkiye için anneliği sıradan bir ünvan değil, derin sorumluluk ve büyük emek olarak gören anlayışla hareket ediyoruz. Anneler Günü vesilesiyle tüm annelere en içten şükran ve hürmetlerimi sunuyorum. Ebedi aleme uğurladığımız kıymetli annelerimizi de rahmetle yad ediyorum. Anneler Günü kutlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.