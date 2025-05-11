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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anneler Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, hayatın yükünü omuzlayan tüm anneleri saygıyla selamlıyor, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum." dedi.

Aykut Yılmaz  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anneler Günü mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, sözünü cesaretle söyleyen, hayatın yükünü omuzlayan, gelecek nesillere huzur dolu yarınlar bırakmak için çabalayan tüm anneleri saygıyla selamlıyor, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kurtulmuş, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, annelerin toplumun vicdanı olduğunu, onların şefkati, duası ve fedakarlıklarının hayata anlam kattığını vurguladı.

Sevgi, merhamet ve mücadele duygularının kaynağı olan annelerin, evlatlarına umut verdiğini ve değer kazandırdığını belirten Kurtulmuş, annelerin sadece ailelerini değil, içinde yaşadıkları toplumu da şekillendirdiğine işaret etti.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, sözünü cesaretle söyleyen, hayatın yükünü omuzlayan, gelecek nesillere huzur dolu yarınlar bırakmak için çabalayan tüm anneleri saygıyla selamlıyor, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Kadınların hayatın her alanında güçlendiği, adaletin ve eşitliğin kökleştiği bir Türkiye için anneliği sıradan bir ünvan değil, derin sorumluluk ve büyük emek olarak gören anlayışla hareket ediyoruz. Anneler Günü vesilesiyle tüm annelere en içten şükran ve hürmetlerimi sunuyorum. Ebedi aleme uğurladığımız kıymetli annelerimizi de rahmetle yad ediyorum. Anneler Günü kutlu olsun."

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