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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hangi yaşta olursak olalım, annenin yeri her zaman bir başkadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anneler Günü'nü kutladı.

Buğrahan Ayhan  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hangi yaşta olursak olalım, annenin yeri her zaman bir başkadır

Ankara

Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bana hem annelik hem de babalık yapan, en büyük öğretmenim rahmetli annem başta olmak üzere, tüm kıymetli annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Hangi yaşta olursak olalım, annenin yeri her zaman bir başkadır. Bir gün değil, her gün onların günü olsun. Anneniz yaşıyorsa bunu büyük bir nimet bilip, onunla olabildiğince çok vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum."

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