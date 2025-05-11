Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hangi yaşta olursak olalım, annenin yeri her zaman bir başkadır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anneler Günü'nü kutladı.
Ankara
Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bana hem annelik hem de babalık yapan, en büyük öğretmenim rahmetli annem başta olmak üzere, tüm kıymetli annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Hangi yaşta olursak olalım, annenin yeri her zaman bir başkadır. Bir gün değil, her gün onların günü olsun. Anneniz yaşıyorsa bunu büyük bir nimet bilip, onunla olabildiğince çok vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum."
Bana hem annelik hem de babalık yapan, en büyük öğretmenim rahmetli annem başta olmak üzere, tüm kıymetli annelerin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 11, 2025
Hangi yaşta olursak olalım, annenin yeri her zaman bir başkadır. Bir gün değil, her gün onların günü olsun.
Anneniz yaşıyorsa…
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