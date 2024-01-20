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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" katliamında hayatını kaybedenleri andı

Aykut Yılmaz  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" katliamında hayatını kaybedenleri andı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yakın tarihin kaydettiği en acı verici hadiselerden biri olan 'Kanlı Ocak' katliamında kadın, çocuk, yaşlı demeden katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, acılarını paylaşıyorum. Can Azerbaycan'ın bağımsızlığı yolunda canlarını feda eden '20 Yanvar' kahramanlarını unutmayacağız, unutturmayacağız. Azerbaycan ile neşede, hüzünde, 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla bir ve birlik olmaya devam edeceğiz."


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