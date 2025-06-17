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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail hükümetinin varlığı dünya barışı için büyük tehdit teşkil etmektedir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Her sorunda işleri müzakereyle değil, zulümle katliamla çözmek isteyen İsrail hükümetinin varlığı dünya barışı için büyük tehdit teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Aykut Yılmaz  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail hükümetinin varlığı dünya barışı için büyük tehdit teşkil etmektedir

TBMM

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Vakit geç olmadan, dünya daha büyük bir çatışmanın içine girmeden, uluslararası camianın İsrail hükümetinin bu saldırganlığını mutlaka önlemesi şart."

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