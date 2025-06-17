TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail hükümetinin varlığı dünya barışı için büyük tehdit teşkil etmektedir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Her sorunda işleri müzakereyle değil, zulümle katliamla çözmek isteyen İsrail hükümetinin varlığı dünya barışı için büyük tehdit teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.
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Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Vakit geç olmadan, dünya daha büyük bir çatışmanın içine girmeden, uluslararası camianın İsrail hükümetinin bu saldırganlığını mutlaka önlemesi şart."
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